Nuovo assetto organizzativo per la Coldiretti Oristano sul territorio. Paola Desogos è il nuovo segretario di zona dell’ufficio Coldiretti di Ghilarza, punto di riferimento fondamentale per le imprese agricole del Guilcer e del Barigadu. Desogos, 49 anni, vanta un solido percorso all'interno dell’organizzazione. Entrata in Coldiretti nel 2014, ha maturato una profonda esperienza e una conoscenza capillare del tessuto produttivo locale operando proprio nel Centro di Assistenza Agricola della sede di Ghilarza, dove si è occupata con dedizione di assistenza tecnica e consulenza strategica alle aziende del territorio. Paola Desogos subentra a Giambattista Deriu, che lascia la guida della zona di Ghilarza per tornare al vertice dell’ufficio zona di Cuglieri, garantendo un’importante continuità strategica nelle attività di supporto agli agricoltori del Montiferru e della Planargia. "Sono incarichi importanti che vanno letti all'interno di un naturale percorso di crescita - sottolinea Emanuele Spanò, direttore di Coldiretti Oristano - attraverso la piena valorizzazione di figure capaci che hanno maturato nel tempo competenze fondamentali per sostenere un mondo agricolo in continua evoluzione e che deve far fronte a crescenti complessità".

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