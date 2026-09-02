Il Comune di San Vero Milis ha approvato il Piano operativo per la gestione della Zsc (Zona speciale di conservazione) “Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)”, sito della Rete Natura 2000. La Giunta comunale, con la deliberazione del 27 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha dato il via alla gestione delle attività finanziate dalla Regione Sardegna con 130 mila euro.

L'obiettivo dichiarato è rafforzare la tutela della Zsc, migliorare la gestione della fruizione turistica e ambientale e avviare un sistema di monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nell'area. Il piano prevede la costituzione di una struttura composta da quattro figure: il coordinatore Raimondo Manca, i tecnici comunali Giuseppa Fronteddu e Salvatore Cadau e un esperto naturalista esterno, da individuare tramite affidamento.

Le risorse saranno destinate alla tutela degli habitat e delle specie, alla gestione di sentieri e cartelloni, alla pulizia manuale delle spiagge, alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e ad attività di informazione e sensibilizzazione. Tra gli interventi principali figurano 10 mila euro per l'eradicazione delle specie vegetali invasive, 25 mila euro per il recupero ambientale di Capo Mannu e Su Pallosu, 20 mila euro per l'organizzazione dell'accessibilità e della fruizione del sito e 5 mila euro per la sensibilizzazione ambientale.

Altri 20 mila euro sono previsti per la manutenzione e la chiusura di alcuni sentieri, 10 mila per la pulizia manuale delle spiagge e 10 mila per le procedure VIncA. Le attività partiranno tra la fine del 2026 e il 2027. Il Piano evidenzia inoltre che alcune azioni richiederanno ulteriori finanziamenti: per esempio, l'eradicazione delle specie alloctone è finanziata nel piano comunale con 10 mila euro, mentre le misure regionali indicano un costo complessivo di 60 mila euro.

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