La Lilt di Oristano lancia una nuova edizione del percorso gratuito rivolto a chi vuole smettere di fumare. Un progetto nato e pensato per aiutare chi desidera liberarsi dalla dipendenza da nicotina. Il corso si svolgerà online a partire dal prossimo 7 settembre. Sono previsti dieci incontri di gruppo e 2 follow-up, dalle 18 alle 20.

A guidare i partecipanti saranno diverse esperte del settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 25 settembre. Per aderire basta inviare un messaggio WhatsApp con scritto “Gruppo disassuefazione fumo” seguito dal proprio nome e cognome al numero 340 6109281 (per i residenti nella provincia di Oristano) e al numero 348 6016340 (per chi vive nella provincia di Cagliari).

Si tratta di un’opportunità concreta per chi sceglie di eliminare questa brutta abitudine. Non è la prima volta che la Lilt di Oristano guidata dalla presidente Eralda Licheri promuove il progetto. E in tanti casi ha funzionato.

