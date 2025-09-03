Lotta al fumo, a Oristano il percorso per chi desidera liberarsi dalla dipendenza da nicotinaI posti disponibili sono 15 le iscrizioni resteranno aperte fino al 25 settembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Lilt di Oristano lancia una nuova edizione del percorso gratuito rivolto a chi vuole smettere di fumare. Un progetto nato e pensato per aiutare chi desidera liberarsi dalla dipendenza da nicotina. Il corso si svolgerà online a partire dal prossimo 7 settembre. Sono previsti dieci incontri di gruppo e 2 follow-up, dalle 18 alle 20.
A guidare i partecipanti saranno diverse esperte del settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 25 settembre. Per aderire basta inviare un messaggio WhatsApp con scritto “Gruppo disassuefazione fumo” seguito dal proprio nome e cognome al numero 340 6109281 (per i residenti nella provincia di Oristano) e al numero 348 6016340 (per chi vive nella provincia di Cagliari).
Si tratta di un’opportunità concreta per chi sceglie di eliminare questa brutta abitudine. Non è la prima volta che la Lilt di Oristano guidata dalla presidente Eralda Licheri promuove il progetto. E in tanti casi ha funzionato.