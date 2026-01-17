Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico. In mattinata una delegazione del Gremio dei Muratori di Oristano, composta da Osvaldo Salaris, Piero Bianco, Ignazio Meloni e Sandro Marchello, ha fatto visita alla nuova presidente della Pro Loco di Oristano, Ilaria Canu, consegnandole un bouquet di fiori come augurio di buon anno e soprattutto di buon lavoro per il mandato che la attende nei prossimi quattro anni.

Un incontro cordiale, anche alla presenza del vicepresidente dell’associazione turistica Efisio Marras. all’insegna della collaborazione tra due realtà storiche e centrali nella vita culturale della città. La nomina di Ilaria Canu segna un passaggio importante: è infatti la prima donna a guidare la Pro Loco di Oristano, raccogliendo il testimone da Gianni Ledda, rimasto in carica per otto anni.

Il Gremio dei Muratori è una delle istituzioni più antiche di Oristano: il più antico statuto custodito dall’associazione risale al 1615. Fin dalle origini il Gremio ha avuto la sua sede nella chiesa di Santa Lucia, di cui nei secoli ha curato la conservazione con interventi costanti di manutenzione e risanamento, salvaguardando un patrimonio storico, culturale e religioso di grande valore per la città.

Un segnale di continuità e dialogo, nel segno della tradizione ma con lo sguardo rivolto al futuro.

