Chissà che effetto gli farà quando vedrà le vie del paese e i cortili delle case addobbati con le luci di Natale che un tempo erano sue.

A Simaxis un cittadino, che preferisce rimanere anonimo, ha deciso di donare al Comune, e quindi a tutta la comunità, tutti gli addobbi natalizi, le luminarie, gli alberi e le ghirlande che aveva nel suo capannone della zona artigianale e che non utilizzava più da tempo.

Tutto il materiale, da quando il Comune ha annunciato la decisione da parte del cittadino, in pochissimo tempo è stato ritirato. L’attrezzatura servirà per addobbare il paese, quindi gli spazi comuni. Molti oggetti erano addirittura ancora incartati, nuovi di zecca insomma.

«Non c’è una regola che dice come e dove utilizzare il materiale - tiene a precisare il primo cittadino Giacomo Obinu - io invito però i cittadini a decorare gli spazi esterni. Sarà un modo per avere un paese più accogliente e festoso in occasione del Natale. Diverse luci verranno utilizzate anche per addobbare gli uffici del Comune». L’amministrazione comunale ovviamente si è occupata come sempre di installare le luminarie nelle varie zone del paese, al di là del dono: «Ben vengano questi bei gesti, noi però per illuminare diverse vie abbiamo investito 10mila euro - conclude il sindaco - Le luci sono state già installate, verranno accese a dicembre».

© Riproduzione riservata