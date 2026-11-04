Sabato 7 novembre, il gran finale di “Sentieri d’Arci” sarà ospitato dal territorio di Morgongiori, nel cuore vulcanico della montagna. Previsto un itinerario spettacolare, all'ombra delle Trebine, dove si potranno ammirare i camini vulcanici che contraddistinguono l’intero paesaggio; nel corso della camminata, tappa anche a “Conca Mraxi”, tra rocce scure e scorci panoramici. Nell’ultima tappa dell’iniziativa verranno percorsi 9 chilometri e mezzo circa, con un dislivello di 350 metri, e una difficoltà fisica medio-alta.

Il ritrovo è previsto alle 8.30, la partenza alle 9. L’sperienza prevede (quota di partecipazione di 10 euro) accoglienza con merenda, escursione guidata, degustazione finale con prodotti tipici e gadget dell’evento.

Per poter partecipare la prenotazione, entro il 5 novembre, è obbligatoria. Quello di Morgongiori è l’ultimo appuntamento del ciclo che si proponeva di far scoprire ai visitatori il territorio del Monte Arci, valorizzando l’ambiente, con ricadute sociali ed economiche, attraverso un’azione coordinata tra le comunità locali.

Un’iniziativa che ha visto la collaborazione tra Consorzio Parco Naturale Regionale del Monte Arci, Regione, Fondazione di Sardegna e Fondazione Parte Montis.

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