Le sue radici a Cabras, l’attenzione ai bisogni della Sardegna, l’impegno nelle istituzioni nazionali e tanto altro ancora. La storia di Giovanni Marongiu sale sul palco. Al giurista, professore e ministro cabrarese è dedicato il convegno “Giovanni Marongiu, un gigante. L’uomo, il professore, il ministro”, in programma venerdì 13 novembre alle 15:30, nei locali del Centro polivalente di Cabras.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cabras, con il contributo della Regione ed è organizzata dall’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. «Rendiamo omaggio a Giovanni Marongiu - dichiara il sindaco di Cabras Andrea Abis - una grande figura di Cabras, un intellettuale che ha dato il suo importante contributo personale alla scienza della pubblica amministrazione e al pensiero civile e politico nazionale fino ai primi anni novanta. Tenevamo molto a realizzare questo convegno, il primo dedicato a Giovanni Marongiu nel suo paese di origine, per valorizzarne l'eredità politica e culturale, portando tanti cittadini di Cabras a scoprire questa personalità eccezionale al cui nome è intitolato il Museo Civico».

A trentatré anni dalla scomparsa, studiosi e protagonisti della vita pubblica ripercorreranno le diverse dimensioni della sua esperienza: l’uomo, il professore, l’educatore e il ministro. I contributi restituiranno un ritratto articolato della sua figura, mettendo in relazione le origini, la ricerca giuridica e l’impegno nelle politiche per il Mezzogiorno. Per Cabras sarà anche l’occasione di riscoprire il significato di un legame che ha lasciato tracce nella vita culturale del paese e nella valorizzazione del patrimonio del Sinis. La partecipazione al convegno è gratuita.

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