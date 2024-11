Stasera, alle 17.30, presso il Centro Socio Culturale di Villaurbana, in via Montegranatico 5, si terrà l’incontro informativo dal titolo “Le Cooperative di Comunità - Uno strumento per lo sviluppo e la crescita condivisa delle nostre comunità”.

Nel corso dell’incontro gli esperti spiegheranno cosa sono le cooperative di comunità, come nascono e perché sono importanti occasioni per creare occupazione e nuovi posti di lavoro all’interno della comunità.

La serata, oltre al Comune di Villaurbana, è organizzata in collaborazione con le comunità di Ollastra e Siapiccia. L’iniziativa è aperta alla partecipazione della popolazione interessata.

© Riproduzione riservata