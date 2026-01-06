Una giornata intensa e ricca di significato quella vissuta a Oristano in occasione della Befana, grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che hanno saputo coniugare spirito di servizio, solidarietà e momenti di festa dedicati alla comunità. La mattinata del 6 gennaio si è svolta nella suggestiva cornice di piazza Eleonora, dove la Befana dei Vigili del Fuoco ha fatto la sua prima discesa, attirando l’attenzione e l’entusiasmo di numerose famiglie. In questa occasione sono state distribuite caramelle e dolci ai bambini presenti, regalando sorrisi e momenti di gioia nel cuore della città.

In contemporanea, la squadra operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Pensione, ha fatto visita al reparto pediatrico dell’Ospedale San Martino e alla Casa Famiglia delle Giuseppine, portando calze e giocattoli ai bambini ospiti delle strutture. I doni sono stati resi possibili grazie alla gentile offerta del distributore 3S di Marrubiu, del negozio Spazio Conad e della Arborea 1956, oltre al contributo di tutti gli sponsor e delle attività commerciali del territorio che hanno risposto con grande disponibilità all’invito del Comando, dimostrando attenzione e sensibilità verso l’iniziativa.

L’organizzazione dell’evento, per l’edizione di quest’anno, è stata curata dal Turno C della sede centrale e dal personale di libera del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano, che ha coordinato le diverse attività della giornata con impegno e spirito di squadra.

Nel pomeriggio i festeggiamenti sono proseguiti all’interno della palestra del Comando, dove la Befana ha effettuato la seconda discesa, accolta con entusiasmo da bambini e famiglie. A seguire, sono state consegnate le calze della Befana a tutti i bambini presenti, in un clima di festa e condivisione che ha coinvolto l’intera comunità dei Vigili del Fuoco e i loro familiari.

L’iniziativa ha rappresentato un momento importante di vicinanza alla cittadinanza e di attenzione verso i più piccoli, confermando ancora una volta il valore umano e sociale del lavoro svolto quotidianamente dai Vigili del Fuoco di Oristano.

