Si è chiuso con un grande successo di partecipanti e pubblico, l’edizione del “Marrubiu Summer Street Basketball 2026”. Una due giorni all’insegna del grande basket “street”, che ha visto ben 16 squadre impegnate sul campo ricavato nella centrale piazza Amsicora. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Marrubiu, ha visto giocare e divertirsi gli appassionati della palla a spicchi di tutte le età. Il centro del paese si è animato con i migliori cestisti della provincia, per il classico 3X3 estivo, impegnati dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte.

«Un grandissimo successo – esordisce con entusiasmo Luca Valongo, presidente della Polisportiva – con tantissimi giovani a calcare il campo. Bellissima anche la cornice di pubblico che ha accompagnato la due giorni di partite. Speriamo possa andare meglio anche in futuro».

Due le categorie in campo: Open e Amatori. Tra gli Open si sono imposti gli “Azzurra Giants”, davanti ai “Chicago Todos”. Alle loro spalle Willliam Auto e Sant’Antonio di Santadi Spurs. Nella categoria Amatori, vittoria in finale per “E Tiè la squadra” contro la “Dinamo Sandali”. Sconfitte in semifinale, invece, “Nomesquadra” e “Old But Gold”. Il premio di miglior giocatore del torneo è andato a Luca Simbula, punto di forza degli “Azzurra Giants”.

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