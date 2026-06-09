Anche a Simaxis è tempo di nomi, dopo l'elezione del neo sindaco Ignazio Addari, ex ispettore dei vigili del fuoco e i festeggiamenti con le foto di rito. Tra i banchi della maggioranza, per la lista “Simaxis Futura”, si siederanno Anna Maria Massidda (83 voti), Francesca Loddo (68 preferenze), Patrizia Sini (57), Renzo Peddis (43), Sebastiano Mereu (42), Daniela Piras (42), Nicola Serusi (38) e Alberto Tiddia (37). Sui banchi dell'opposizione invece, Giacomo Obinu, che è stato sindaco per due mandati. Con lui anche Chiara Atzori e Matteo Olia. Per la lista “Attivamente”, solo Marco Mottura, candidato sindaco.

"Celebriamo un risultato importante, ma soprattutto assumiamo una grande responsabilità nei confronti della nostra comunità - spiega il neo sindaco Addari a nome di tutto il gruppo - Da questo momento finiscono le parole e inizia il lavoro. È il tempo dell’impegno, dell’ascolto e delle azioni concrete. Insieme andremo a riaccendere le luci là dove per troppo tempo sono rimaste spente, a restituire fiducia a chi l’ha perduta, entusiasmo a chi si è allontanato e speranza a chi attendeva un futuro migliore. Questo risultato appartiene a tutti coloro che hanno creduto nel cambiamento, che hanno partecipato, proposto idee e scelto di mettersi in gioco per il bene del paese. Ora dobbiamo camminare uniti, perché il futuro di Simaxis si costruisce con il contributo di tutti, anche di chi ha fatto scelte diverse dalle nostre. L’aria di cambiamento è ormai arrivata e sempre più persone stanno iniziando a sentire questa piacevole brezza".

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