L’Istituto Comprensivo 1-2 di Oristano ha ricevuto un importante attestato di riconoscimento da parte di Azione Contro la Fame, organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro la malnutrizione e la povertà nel mondo.

L’encomio è stato conferito nell’ambito dell’iniziativa “Corsa Contro la Fame”, progetto educativo e solidale che coinvolge ogni anno migliaia di studenti italiani con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della fame nel mondo, della cooperazione internazionale e della cittadinanza attiva.

Nel documento di ringraziamento, l’associazione esprime la propria gratitudine all’Istituto Comprensivo 1-2 di Oristano per il generoso contributo raccolto durante l’iniziativa. Grazie all’impegno degli alunni, delle famiglie, dei docenti e di tutto il personale scolastico, è stata effettuata una donazione di 9.410,30 euro, una cifra significativa che consentirà di fornire aiuti concreti a 314 bambini malnutriti.

Un risultato che rappresenta molto più di una semplice raccolta fondi: testimonia la capacità della scuola di educare alla solidarietà, promuovendo valori fondamentali come l’empatia, la responsabilità sociale e l’attenzione verso chi vive in condizioni di difficoltà. Attraverso la partecipazione alla Corsa Contro la Fame, gli studenti hanno avuto l’opportunità di comprendere l’importanza dell’impegno personale e collettivo nel costruire un mondo più giusto e inclusivo.

L’attestato, firmato dal direttore di Azione Contro la Fame Italia, Simone Garroni, sottolinea l’impatto concreto dell’iniziativa e il valore del contributo offerto dalla comunità scolastica oristanese. Un riconoscimento che rende orgogliosi tutti coloro che hanno partecipato al progetto e che conferma il ruolo della scuola come luogo privilegiato di crescita umana e civile.



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