San Vero Milis, per la prima volta in Consiglio un rappresentante delle frazioni marineAndrea Atzori, gestore della colonia felina di Su Pallosu: «Sarò portavoce di chi non è mai stato ascoltato»
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"Per la prima volta entra nel Consiglio comunale di San Vero Milis un residente delle marine, esattamente della frazione più piccola, Su Pallosu, con 5 residenti". A poche ore dalla vittoria del neo sindaco Giuseppe Vacca, chi parla è Andrea Atzori, che si siederà nei banchi della minoranza assieme all'ormai ex primo cittadino Luigi Tedeschi.
"Sarò il portavoce in Consiglio Comunale di chi non ha avuto voce e di chi non è stato mai ascoltato in questi anni - dice Atzori - Sarò opposizione vigile, attenta e pronta alla verifica e controllo di tutti gli atti amministrativi della maggioranza, ma pronto a proporre costruttivamente al neo consiglio comunale azioni, interventi, opere, progetti utili alla nostra comunità. L’interesse pubblico sarà il mio faro, così analogamente i conflitti d’interesse e eventuali interessi privati saranno da noi denunciati, senza sconti per nessuno. A chi ci ha dato fiducia vogliamo dire una cosa semplice: il vostro voto conta. In pochi mesi siamo riusciti a far discutere il paese, a portare nuovi argomenti nel dibattito pubblico e a dimostrare che esiste un modo diverso di fare politica, più vicino alle persone e meno ai soliti schemi. Abbiamo detto di voler essere il sasso nello stagno. E un sasso, quando cade nell'acqua, non resta fermo sul fondo: crea onde che si allargano ben oltre il punto in cui è caduto. Se in queste settimane qualcosa si è mosso, se alcune attenzioni sono aumentate, se certi temi sono diventati improvvisamente prioritari, allora il nostro impegno ha già prodotto un risultato. Continueremo a vivere, amare e servire San Vero Milis e le sue marine con lo stesso spirito con cui abbiamo iniziato questo percorso".