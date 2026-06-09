Arriva l'estate, i turisti e anche le limitazioni. A Cabras, dal prossimo 15 giugno al 15 settembre, sarà attiva l'area pedonale nel centro storico. Nella piazza Vittorio Emanuele III, dalle 19 la circolazione sarà consentita solo ai pedoni e alle biciclette. Come fanno sapere dal Comune, il sistema di videosorveglianza automatico mette in evidenza l'apertura o chiusura al transito della strada mediante scritte in sovrimpressione. "Ricordiamo inoltre che la via Cavallotti, dall'altezza dell'intersezione con la via Custoza, e la via Mariano fino all'intersezione con la via Firenze, sempre dalle 19, saranno area Ztl - si legge in una nota del Comune - per cui il loro transito e sosta è riservato ai residenti, ad altri abilitati titolari di pass e a chi è in possesso del contrassegno auto per le persone con disabilità".

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