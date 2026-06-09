«Non mi aspettavo assolutamente di vincere, ecco perché questa elezione ha un valore ancora maggiore». Lucio Melis è il nuovo sindaco di Usellus, un piccolo centro di 651 abitanti ai piedi del monte Arci, nell'Alta Marmilla, a 35 chilometri da Oristano.

Melis, candidato con la lista civica "Progetto in Comune Usellus Escovedu" e con alle spalle studi in giurisprudenza, vicesindaco dal 2015 al 2020, ha ottenuto il 59,02% dei voti: ha vinto la sfida contro Andrea Ecca, ex vicesindaco 60enne dipendente dell'Agenzia Forestas, sostenuto dalla lista civica “Usellus ed Escovedu insieme”.

«I cittadini hanno quindi scelto di cambiare rotta», spiega Melis, «non mi aspettavo la vittoria, perché negli ultimi mesi nel paese si respirava un clima di silenzio e nessuno lasciava intendere chi avrebbe votato. E alla fine hanno scelto me. Stamattina, alle 10, sono andato in Comune per salutare tutti i dipendenti e per avere il primo incontro con il segretario comunale. A breve nominerò la Giunta comunale e inizierò a lavorare. Sarò presente e disponibile con tutti, perché si amministra avendo a cuore l'interesse pubblico e il bene comune. Si parte subito dal decoro del paese, poi ci tengo a ribadire che un nuovo tricolore sventolerà nell'ufficio del sindaco». Occuperanno i banchi della maggioranza Mario Atzei (27), Stefania Cancedda (18), Manuel Cossu (22), Jessica Deiola (16), Stefano Floris (22), Antonio Melis (21), Ivan Salis (16). Faranno parte dell'opposizione Andrea Ecca, Simano Avolio e Stefano Pisu.

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