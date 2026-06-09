Il quorum è stato raggiunto domenica sera, ieri l'ufficialità, i festeggiamenti e i ringraziamenti. A Nurachi Renzo Ponti è per la terza volta il sindaco. "Il risultato di queste elezioni assume un significato ancora più importante alla luce della grande partecipazione al voto, con un'affluenza superiore rispetto alle precedenti due tornate elettorali - ha dichiarato Ponti - Questo dato rappresenta un segnale forte e chiaro: il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, ma anche l'espressione di una rinnovata fiducia nei confronti dei candidati al Consiglio Comunale e del percorso che insieme abbiamo intrapreso per il bene del nostro paese. Accolgo questo risultato con orgoglio, gratitudine e grande senso di responsabilità. Da parte mia, ci sarà il massimo impegno per continuare a lavorare con serietà, passione e dedizione, affinché Nurachi possa crescere ancora, migliorare nei servizi, nelle opportunità e nella qualità della vita per tutti".

Ponti però chiede aiuto: "Sono convinto che il futuro del nostro paese non possa dipendere soltanto dall'azione dell'Amministrazione. Per rendere Nurachi sempre più bella, vivibile e accogliente, sarà fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini. Ognuno, nel proprio ruolo e con il proprio contributo, può aiutare a costruire una comunità più unita, partecipe e attenta al bene comune".

E poi arrivano i ringraziamenti: "Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che in questo periodo hanno collaborato al raggiungimento di questo risultato, mettendo a disposizione tempo, energie, idee e sostegno. Ringrazio inoltre i dipendenti comunali, che con la loro professionalità, competenza e disponibilità rappresentano ogni giorno un punto di riferimento importante per l'azione amministrativa. Un pensiero di sincera riconoscenza va anche ai consiglieri comunali uscenti, che con il loro impegno e il loro contributo partecipazione in maniera significativa al lavoro svolto in questi anni, rendendo possibile il raggiungimento di questo importante risultato".

La più votata è stata Ketty Tiana: per lei 264 preferenze. Ben 73 per Domenico Lasiu e 71 per Maurizio Lochi. Per Diego Dessì, 53. Per Gabriele sardu, 52. Altri 31 voti per Domenico Lasiu. Danilo Deidda ha conquistato 16 preferenze, Ilaria Meloni 20, Manuela Murru 15, Alessio Pasqualini 21, Valentina Porchedda 10, Enea Saba 15.

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