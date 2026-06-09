La prevenzione arriva nelle Case della comunità. A partire da oggi, martedì 9 giugno, la Casa della Comunità di Tramatza si arricchisce di due nuovi servizi: l’ambulatorio del Servizio di Igiene e sanità pubblica, trasferito dalla precedente sede di via Marconi, n. 1 alla nuova struttura, e l’ambulatorio del Servizio di Igiene degli alimenti e nutrizione. Nel servizio di Prevenzione lavorerà un team multidisciplinare composto da medici specialisti in Igiene pubblica, biologi nutrizionisti, assistenti sanitari, tecnici della prevenzioni ed infermieri. Le attività svolte dall’ambulatorio di Igiene e sanità pubblica riguarderanno le vaccinazioni pediatriche e non, la prevenzione delle malattie infettive. Il servizio sarà aperto a martedì alterni, a partire dal 9 giugno, dalle ore 9 alle 13. All’ambulatorio di Igiene degli alimenti e nutrizione, operativo ogni giovedì, dalle 9 alle 13, ci si potrà rivolgere per l’individuazione del rischio metabolico e i servizi di consulenza ed educazione alimentare. L’accesso ai entrambi gli ambulatori è libero e gratuito. Per informazioni è possibile chiamare al numero: 335 8417164. «Stiamo procedendo, come da programma, con la progressiva implementazione di nuovi servizi all’interno delle Case di Comunità, che mirano a diventare dei punti di riferimenti per i cittadini e offrire una molteplicità di risposte ai bisogni di tipo sanitario, sociale e socio-assistenziale – afferma la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina - Non si tratta, come già detto, di un’attivazione immediata e simultanea di tutti i servizi, ma di un processo graduale che richiederà del tempo. Il nostro sforzo è teso a decentrare e portare sui territori il maggior numero di servizi possibile, facendo attenzione alle richieste più presenti da parte dei cittadini e alle attività che possono avere un maggiore impatto sulla salute della collettività. La prevenzione, in questo senso, è un tema essenziale su cui investiremo molto, anche all’interno delle Case della Comunità».

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