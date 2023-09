Fra qualche giorno e sino all’inizio di ottobre, verrà interrotta l’erogazione idrica nei terreni ubicati anche nella piana di Sedilo. La comunicazione è del consorzio di bonifica della Sardegna centrale.

Questo per consentire l’esecuzione di indifferibili interventi di riparazione della condotta principale Dn1400: il blocco durerà dalla mattinata di venerdì 8 settembre e fino all’intera giornata di lunedì 2 ottobre. Il comunicato del consorzio, informa che il servizio potrà essere ripristinato in anticipo, appena la riparazione sarà ultimata, senza dare ulteriore comunicazione.

Il sindaco Salvatore Pes protesta per il modo con il quale agisce il consorzio: «Siamo stanchi dei continui disservizi», afferma, «intervengono puntualmente nei momenti più delicati dell’annata agraria creando notevoli problemi alle aziende. Chiedo una pianificazione puntuale per non danneggiare il lavoro di quanti operano nelle campagne».

