Includis 2024, il Plus di Oristano riapre i termini per le domandeNon è prevista una scadenza per il bando
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità: è questo l’obiettivo del progetto Includis 2024, promosso dal Plus di Oristano, che ha riaperto i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle aziende disponibili ad accogliere tirocinanti.
Possono partecipare datori di lavoro pubblici o privati interessati a offrire un’esperienza formativa a persone con disabilità, contribuendo così alla loro integrazione nel mondo del lavoro. L’iniziativa rientra nelle azioni previste dal sistema integrato dei servizi alla persona del Comune di Oristano.
La presentazione della manifestazione di interesse deve avvenire utilizzando la modulistica allegata all’avviso pubblico, da inviare esclusivamente via PEC all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it.
Non è prevista una scadenza per la presentazione delle domande, in modo da garantire una partecipazione ampia e continuativa nel tempo.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Plus scrivendo a plus.oristano@comune.oristano.it o telefonando ai numeri 0783 791477 – 257/230, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.
L’iniziativa rappresenta un’opportunità per le aziende del territorio di partecipare attivamente a un percorso di inclusione e di valorizzazione delle competenze delle persone con disabilità.