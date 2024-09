Sono precipitate le condizioni di Riccardo Licheri, il sedicenne rimasto ferito in un gravissimo incidente stradale a Ghilarza una settima fa.

La situazione clinica del giovane era apparsa da subito disperata, da sei giorni lottava fra la vita e la morte. Ma questa mattina c’è stato un ulteriore peggioramento e le speranze sono al lumicino.

I medici hanno avviato la procedura per decretare la morte cerebrale, e poter procedere poi con la donazione degli organi (secondo la volontà della famiglia che pur in un momento di dolore inimmaginabile, compie un gesto di grandissima generosità).

Profondo dolore a Ghilarza e in tutto il Guilcier: il giovane è figlio del sindaco Stefano Licheri.

© Riproduzione riservata