Altro importante incontro lunedì 9 dicembre alle 9 nella sede dell’amministrazione provinciale in via Carboni per la conferenza convocata dall’amministratore straordinario Battista Ghisu chiamata a definire la rete scolastica e dell’offerta formativa per il 2025/2026.

Il nodo del contendere è che secondo le linee guida regionali, è prevista la soppressione di una autonomia scolastica nell’oristanese a fronte di nove previste per l’intera Regione, comprese le 6 autonomie attivate in deroga nell’a.s. 2024/25. Chi perderà la dirigenza scolastica rispetto alle 21 autonomie presenti?

La partita è apertissima e non sarà facile trovare la quadra. Nei giorni scorsi hanno messo le mani avanti i sindaci di Marrubiu Luca Corrias ed Arborea Manuela Pintus che paventano il pericolo che il Comprensivo di Marrubiu debba essere accorpato a Terralba con la creazione di una mega scuola che definiscono ingovernabile per il numero di plessi scolastici.

La conferenza provinciale dovrà arrivare a delle conclusioni anche sulla base delle proposte pervenute, delle linee guida definitive, dei dati ricevuti sull’organico scolastico, tabelle e analisi elaborate dal servizio rete scolastica della Provincia.

Proposte da sottoporre all’approvazione della conferenza, che potevano essere presentate entro venerdì 6 dicembre.

