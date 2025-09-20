La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane residente a Oristano con l’accusa detenzione di droga ai fini di spaccio.

La Squadra Mobile della Questura, dopo alcuni servizi di osservazione effettuati nei pressi di una abitazione segnalata come luogo di spaccio, ha fatto scattare una perquisizione, trovando e sequestrando 40 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per lo smercio, circa 70 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Sono stati sottoposti a sequestro, inoltre, circa 7500 euro in contanti che il ragazzo teneva occultati all’interno di un astuccio celato nella sua camera da letto. Quindi lo scatto di manette, con l’arrestato che è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata