Il Comune di Masullas, anche per il 2026, ha programmato il soggiorno dedicato agli anziani. A questo proposito, venerdì 10 luglio, a partire dalle 18 nell’aula consiliare, si terrà un incontro informativo aperto agli interessati.

Nel corso della serata verrà presentato il programma e i dettagli relativi al soggiorno (località e periodo previsto). Il viaggio è destinato, nello specifico, alle donne (sopra i 60 anni) e agli uomini (sopra i 65 anni) residenti a Masullas. L’appuntamento è aperto a tutti.

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