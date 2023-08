Un angolo di Polinesia al largo della Sardegna. È l’isola di Mal di Ventre, acquistata molti anni fa dall’ingegnere inglese Rex Miller per costruirci una villa e poi venduta ad una finanziaria delle British Virgin Islands (Bvi), la “Legacy Air Limited”, dietro la quale ci sarebbe il miliardario inglese di origine cipriota Yiannakis “John” Christodoulou. Un’isola la cui proprietà risulta però ancora oggi un mistero, come racconta oggi al Corriere il sindaco di Cabras, Andrea Abis. «Non sappiamo nulla della nuova proprietà, nessuno si è fatto vivo», precisa.

Un vero e proprio gioiello, l’isola al largo della costa di Oristano, parte integrante dell’Area marina protetta della Penisola del Sinis. Il nome “vero” è Malu ‘Entu, ovvero l’isola dei venti maledetti, che in alcune stagioni gonfiano pericolosamente il mare. E non a caso i fondali sono un cimitero di relitti: molte barche ma anche antiche navi romane e spagnole. Proprio in questa zona, a 27 metri di profondità, è stato scoperto un relitto romano di 36 metri affondato tra l’80 e il 50 a.C. con duemila lingotti di piombo, e sempre qui è affondato nel 1973 il Joyce, un mercantile cagliaritano. Malu ‘Entu, secondo una tesi, è diventata ufficialmente Mal di Ventre per l’errata traduzione dal dialetto dei cartografi genovesi.

C’è poi la vicenda delll’indipendentista sardo, Salvatore “Doddore” Meloni, che qui sbarcò nell’agosto 2008 insieme a 12 fedelissimi rivendicandone il territorio e mirando al riconoscimento internazionale come «Repubblica Indipendente di Malu Entu». Un blitz che finirà cinque mesi dopo con lo sgombero del Corpo Forestale e della Capitaneria di Porto di Oristano.

Per quanto concerne la proprietà, dopo l’ingener Miller nulla è mai trapelato sul nome del vero acquirente. La Legacy Air Limited, infatti, è chiaramente una società di copertura e lo dimostra la circostanza che all’atto della compravendita i legali rappresentanti fossero due professionisti panamensi. Il nome dell’avvocato inglese Christou Christopher indicato dai panamensi per amministrare rimanda però a Yiannakis Theophani “John” Christodoulou, 58 anni, residente a Montecarlo, sviluppatore immobiliare in Gran Bretagna ed Europa e proprietario di Yianis Group, con un patrimonio stimato di oltre un miliardo.

