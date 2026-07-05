Stava gettando rifiuti sul ciglio della strada, ma quando si è accorto di essere stato visto, è scappato immediatamente. Purtroppo per lui, aveva già abbandonato diverse cartacce con dati che lo riguardavano.

È successo questa mattina, intorno alle 7, nella borgata marina di Mandriola a San Vero Milis, esattamente dietro il parcheggio delle barche.

A notare l’incivile è stato il consigliere di maggioranza Luigi Puliga, con delega alla marina. «La cosa assurda è che molto probabilmente si tratta di un cittadino di San Vero Milis», commenta. «Dopo che il signore è scappato, mi sono avvicinato per vedere cosa avesse abbandonato e, tra la documentazione cartacea, ho trovato un pezzo di carta con l'Iban di diverse associazioni sportive e il certificato medico di una visita sportiva di una bambina, molto probabilmente la figlia, con tanto di nome, cognome e tutti gli altri dati. Domani mattina presenterò una denuncia contro ignoti alla Forestale. Risalire al colpevole non dovrebbe essere difficile. Ovviamente, ho lasciato i rifiuti sul posto, perché per legge non possono essere toccati, ma ho fotografato tutto il più possibile. Compresa l'auto. Spesso si criticano i turisti, ma mi pare che qui siano altri a non avere a cuore la pulizia e il decoro della propria casa. Chissà cosa avrebbe abbandonato se non mi avesse visto. Diciamo che ho interrotto il suo lavoro».

Luigi Puliga, che abita nelle marine e che ogni mattina fa chilometri a piedi per passione, si sfoga: «È vero che, dopo le elezioni, cerco di svolgere il mio nuovo ruolo con diplomazia e pazienza, ma vedere la spazzatura abbandonata senza alcun criterio mi fa imbestialire. Però c'è una cosa che faccio davvero fatica ad accettare: vedere qualcuno prendere la macchina e andare nella nostra marina a buttare qualcosa che il servizio di raccolta porta a porta avrebbe ritirato tranquillamente. Questa persona stava abbandonando di tutto e di più, sicuramente rifiuti che teneva nella sua casa vacanza dallo scorso anno. Non so più nemmeno come descrivere quello che provo quando succede. È un gesto che mi amareggia profondamente, soprattutto perché danneggia un territorio che è anche casa nostra».

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