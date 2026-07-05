Bosa, auto sfonda il muretto e precipita sugli scogli: ferita una 70enneL’incidente sulla litoranea che collega la Marina a Turas. La conducente trasportata in ospedale per accertamenti
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L’auto si è ritrovata sugli scogli di Turas dopo aver abbattuto una parte del muretto lungo la strada provinciale. Un incidente spettacolare che per fortuna ha provocato solo qualche ferita alla conducente della Suzuki Cross, una 70enne residente a Bosa.
Per cause che sono ancora da accertare da parte dei carabinieri della stazione di Bosa, la pensionata ha perso il controllo della sua utilitaria lungo la strada che collega la Marina a Turas, a pochi passi del locale Raju Ruju, si è schiantata sul muretto, abbattendolo, e finendo la corsa sopra gli scogli.
A dare l’allarme sono stati i bagnanti che hanno assistito all’incidente.
Sul posto, oltre ai carabinieri, anche gli operatori del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Macomer che dopo poche ore ha riportato l’auto in strada mettendo in sicurezza quel tratto di costa.
La 70enne invece è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Mastino di Bosa per accertamenti.