Emergenza insetti a Ghilarza: scatta infatti l’allarme per l’invasione di blatte.

I residenti segnalano una massiccia presenza di scarafaggi nelle vie del centro e della periferia e il Comune corre ai ripari, chiedendo alla Provincia un tempestivo intervento di disinfestazione già calendarizzato per la settimana prossima.

Da diversi giorni nella cittadina del Guilcier si registra una vera e propria invasione di blatte: si trovano in ogni angolo e ormai i sgraditi ospiti vengono segnalati anche all’interno delle abitazioni.

La neoeletta sindaca Eugenia Usai spiega: «Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte dei cittadini e ci siamo subito attivati per chiedere alla Provincia di intervenire. Era importante procedere con la segnalazione del problema considerati i tanti casi che ci sono stati comunicati».

La Provincia ha quindi programmato per il 6 luglio la disinfestazione specifica per le blatte. Si inizierà alle 8,30 ed è richiesto di non circolare durante l’erogazione dell’insetticida e di tenere chiuse porte e finestre. «Data l’estensione dell’area e la necessità di aprire i pozzetti, l’intervento richiederà più giornate», chiariscono dal Comune.

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