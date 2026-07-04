A Busachi l’Amministrazione guidata dal neoeletto sindaco Lino Cordella ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e completamento del cimitero comunale. Complessivamente prevede una spesa di 250mila euro, di cui 164mila euro di lavori soggetti a ribasso.

L’intervento in progetto è ricompreso nell’elenco annuale 2026 del Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 e a Busachi se ne parla da tempo.

«Si tratta di un’opera che era stata prevista dalla vecchia Amministrazione Orrù e per la quale era stato ottenuto il finanziamento. Entro fine anno contiamo di approvare il progetto esecutivo in modo da appaltare i lavori e vederli realizzati nel 2027. È un intervento importante, sollecitato anche dalla Asl. Si andranno infatti ad eliminare le barriere architettoniche. Nelle varie aree del cimitero non si accederà più dai gradoni, ma attraverso dei livelli con parcheggi annessi grazie all’acquisto di un terreno», spiega il sindaco. Prevista anche la realizzazione di nuovi loculi.

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