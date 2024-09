Un bilancio disastroso: in tre mesi, dal primo giugno al 31 agosto, le porte dell'ambulatorio della guardia medica di Oristano, in via Carducci, si sono aperte appena 25 volte. E quali saranno i turni di questa settimana ancora non si sa. Dalla Asl fanno sapere intanto che oggi, lunedì 2 settembre, il medico ci sarà. Ma solo dalle 20 alle 24. Per gli altri giorni ancora nessuna comunicazione.

Dal sito istituzionale risulta che per tutta la settimana le porte dell'ambulatorio si apriranno solo oggi. Un'emergenza sanitaria mai vista, anche alla luce dei tanti turisti presenti in città e nei paesi limitrofi durante l'estate. Vacanzieri che al bisogno si sono dovuti recare per forza al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano. Con tutti i disagi del caso. Immancabili infatti le file di attese, anche a causa del servizio di guardia medica non attivo.

A giugno il medico si è presentato solo sette volte: l'uno, il sette, l'otto, il nove il dodici, il ventitre e il ventisei giugno. Come del resto ha comunicato ogni volta la Asl di Oristano nel sito internet istituzionale. Riferendo ai cittadini di rivolgersi, in caso di necessità, negli altri ambulatori. Quali però non vengono mai specificati. A luglio l'ambulatorio ha aperto le porte otto volte. Nei giorni tre (solo dalle 20 alle 24), 10, 12, 13, 17, 25, 29 e 31. Ad agosto? Solo nove volte. Nei giorni 1, 2, 5, 7, 12, 15, 21, 22 e 23. Ma il grande disagio c'è stato la settimana scorsa: porte chiuse infatti da lunedì 26 agosto al primo settembre.

