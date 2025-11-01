Gonnosnò, venerdì 7 novembre la presentazione del libro di Daniela NurraAppuntamento alle 18 nell’ex Municipio
Venerdì 7 Novembre, alle 18, nell’ex sala consiliare del vecchio Municipio di Gonnosnò, in via Matteotti, appuntamento dedicato agli appassionati della lettura.
Si terrà, infatti, la presentazione del nuovo libro di Daniela Nurra dal titolo “Imperfetto Femminile: la vita per la sua realizzazione richiede pienezza non perfezione”. A dialogare con l’autrice sarà presente Daniele Rocchi.
Nurra è da sempre appassionata lettrice e amante della scrittura, si dedica alla ricerca e approfondimento di tematiche legate a femminilità, disuguaglianze, inclusione e pari opportunità che l’hanno portata a pubblicare il suo primo libro “Imperfetto femminile”.
L’ingresso all’appuntamento sarà libero e aperto a tutti.