Gonnoscodina, apre lo "Sportello di ascolto, consulenza e supporto psicologico"La presentazione è programmata per lunedì 26 gennaio
Un incontro per portare a conoscenza della cittadinanza un nuovo servizio presente a Gonnoscodina da qualche giorno. In quest’ottica, il Comune, in collaborazione con la cooperativa sociale “Bizera”, invita la popolazione a partecipare alla presentazione del nuovo servizio “Sportello di ascolto, consulenza e supporto psicologico”.
Il servizio dedicato sarà totalmente gratuito per i residenti a Gonnoscodina. L’incontro conoscitivo è fissato per lunedì 26 gennaio, alle 10.30, nei locali della ex scuola per l’Infanzia del paese. Sarà un’occasione di confronto, in cui poter avere maggiori informazioni sul servizio e chiarire eventuali dubbi.