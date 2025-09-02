Una serie di appuntamenti per imparare i segreti e le tecniche per la realizzazione della pasta tipica di Gonnoscodina: “sa fegua”.

È quanto pensato dalla Pro Loco del paese che nelle prossime settimane organizza il “Laboratorio de Sa Fregua”. Tre fine settimana, a settembre, nel quale si potrà imparare come realizzarla partendo dalle basi. Nei locali comunali in località “S’Anatzu”, la partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati, muniti della classica “pianedda” o “xivedda”, fondamentali per la realizzazione. Gli appuntamenti sono fissati per il 6-7, 13-14 e 27-28 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Inoltre, sempre legata a “sa fregua”, a chiudere il lungo calendario di eventi che hanno animato le giornate estive e autunnali della piccola comunità della Marmilla, il prossimo 12 ottobre, con la Festa di San Daniele, si terrà la “Sagra de Sa Fregua”.

