Un’intera giornata per capire come giustizia e territorio possano lavorare insieme, andando oltre il carcere e puntando sul reinserimento sociale. Giovedì 22 gennaio Oristano ospiterà il seminario “Giustizia e Volontariato”, appuntamento dedicato alle pene alternative e al ruolo del Terzo Settore nei percorsi di inclusione.

L’iniziativa è promossa dal CSV Sardegna in collaborazione con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e si svolgerà dalle 9 alle 16 all’Hostel Rodia. Al centro del confronto ci saranno i lavori di pubblica utilità e le attività di volontariato come strumenti concreti di responsabilizzazione e reinserimento delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari.

Il seminario metterà attorno allo stesso tavolo istituzioni, operatori, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di far conoscere esperienze già attive, progetti in corso e strumenti operativi utili a costruire percorsi efficaci sul territorio. I lavori di pubblica utilità, gestiti dagli UEPE, rappresentano infatti una misura alternativa alla detenzione che consente di restituire valore sociale alla pena, trasformandola in un’occasione di crescita personale e collettiva.

A rafforzare questo percorso è il protocollo d’intesa firmato nel 2024 tra il Ministero della Giustizia e CSVnet, che ha consolidato la collaborazione tra sistema giudiziario e volontariato. Un passaggio chiave per promuovere legalità, prevenire la recidiva e costruire comunità più inclusive, partendo dal coinvolgimento diretto del territorio.

