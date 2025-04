Per la guida della neonata “Fondazione Bosa”, il sindaco Alfonso Marras ha fatto le sue scelte. Dopo l’esame dei dieci curriculum presentati, alla carica di presidente è stato nominato Giacomo Forte, mentre gli altri due componenti del Consiglio di gestione sono Paolo Mastino e Giulio Cheri. Tutto messo nero su bianco nel decreto di nomina firmato dallo stesso primo cittadino.

Si chiude così l’iter che aveva preso il via a dicembre scorso, quando il Consiglio comunale aveva deciso di costituire la Fondazione per la gestione dei beni culturali del Comune, approvandone anche lo statuto. Lo stesso attribuiva al sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale. Dopo la presentazione delle candidature avvenute in seguito ad un avviso scadente il 19 febbraio, Mmarras ha scelto la traide formata da Forte, mastino e Cheri.

Da evidenziare come il Consiglio di Gestione e il presidente durano in carica tre anni (i componenti sono rinnovabili), mentre la carica è onorifica e, pertanto, non prevede compensi. Gli altri organi della fondazione secondo lo statuto saranno il direttore e il revisore unico entrambi da nominare e l’ ’assemblea dei partecipanti.

Costituita con la finalità di rendere ottimale la gestione dei beni culturali di proprietà del Comune, la Fondazione avrà un ruolo importante in quanto opererà a largo con “il compito di occuparsi della promozione culturale, turistica, artistica ed economica ed alla salvaguardia delle tradizioni cittadine”.

