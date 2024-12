Il Tennis Club spera in un finanziamento regionale per riqualificare l’impianto di Ghilarza.

Per questo sta partecipando ad un bando aperto alle associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività dilettantistiche. L’impianto sportivo è però di proprietà comunale. Per procedere era quindi necessario avere prima il nulla osta da parte dell’Amministrazione comunale, cosa che è stata accordata.

“L’iniziativa è degna di essere sostenuta, per le ricadute positive sia per il contributo positivo alla riqualificazione degli impianti sportivi e l’aumento di valore del patrimonio immobiliare dell’ente, sia per la promozione e valorizzazione dello sport, a cui l’amministrazione comunale ha dedicato e dedica particolare attenzione”, si legge nella delibera dell’esecutivo Licheri.

In particolare l’A.S.D. Tennis Club di Ghilarza intende partecipare al bando con un progetto di ampliamento e riqualificazione, anche energetica, degli spogliatoi della struttura, per un importo di 110.200 euro. Le opere realizzare resteranno di proprietà del Comune.

