Ghilarza. Pioggia di euro e nuovi progetti a Ghilarza sotto l’albero di Natale. Pochi giorni fa in aula è stata portata l’ultima variazione dell’anno e sono saltate fuori novità importanti. Il Comune infatti risulta beneficiario di un finanziamento di 291.000 euro per la realizzazione dell’anfiteatro a Su Cantaru. Opera per la quale qualche tempo fa il Comune era stato già finanziato per 250.000 euro.

«Una decina d’anni fa avevamo partecipato ad un bando, ma all’epoca non eravamo stati finanziati. Ora, al terzo scorrimento della graduatoria, Ghilarza risulta tra i centri finanziati. Abbiamo chiesto se potevamo utilizzare entrambi i finanziamenti rimodulando il progetto e abbiamo avuto risposta positiva», spiega il sindaco Stefano Licheri. A disposizione quindi più di 540.000 euro per trasformare la pista di skateboard, inutilizzata da sempre, e realizzare uno spazio che possa accogliere spettacoli, manifestazioni musicali, teatrali e di intrattenimento culturale. L’anfiteatro potrà ospitare sino a 700 persone.

Grazie alle somme in più si potrà realizzare un vero e proprio palco con tanto di luci e acustica, rifare la recinzione e realizzare nuovi parcheggi a servizio della struttura. In variazione sono stati inseriti anche i 39.000 euro (prima spostati per altro) per sistemare le torri faro al campo sportivo, 25.000 euro per le strade di campagna e 10.000 euro per la sistemazione di arredi urbani. Altri 10.000 euro sono stati stanziati per sistemare la struttura comunale nel novenario di San Serafino, occupata per diversi anni abusivamente. Ora sarà sistemata e destinata al suo utilizzo originario come punto di accoglienza turistica. Il Comune procederà quindi con un nuovo bando (il precedente era andato deserto) per l’assegnazione.

Previste con la variazione al bilancio anche somme per 35.000 euro: serviranno a pagare vecchie bollette di Abbanoa, con la quale da tempo il Comune sta cercando di risolvere una serie di questioni. La minoranza ha optato per l’astensione sulla variazione al bilancio sottoposta all’attenzione del Consiglio.

