Il Gal Terras de Olia assume lavoratori per portare a compimento il programma di sviluppo locale comunitario 2023-27. Cinque figure professionali con caratteristiche specifiche per cui ha bandito la selezione: animatore polifunzionale, animatore esperto di comunicazione, esperto di programmazione e monitoraggio Fse, un responsabile amministrativo e finanziario e un assistente amministrativo. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo gal.terrasdeolia@pec.it, entro giovedì 16 aprile.

I partecipanti dovranno superare una selezione per titoli e colloquio, per poter ambire a un contratto a tempo determinato per un anno, però rinnovabile. Per ulteriori info e chiarimenti si può consultare il sito galterrasdeolia.it, dove è possibile scaricare anche i moduli per la candidatura.

È inoltre, aperta l’iscrizione alla lista ristretta di esperti, short list, per l’affidamento di incarichi professionali, sempre per l’attuazione del piano di sviluppo locale 2023-27. Le candidature possono essere presentate in qualsiasi momento, senza una scadenza, sempre attraverso l’indirizzo Pec: gal.terrasdeolia@pec.it.

I profili ricercati sono tre: esperto senior, esperto junior e consulente junior; in grado di occuparsi di sviluppo territoriale e turistico, all’animazione e all’inclusione sociale, fino al supporto tecnico-amministrativo e alla consulenza specialistica in materia giuridica, informatica e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il gruppo azione locale comprende due unioni dei Comuni: Montiferru-Alto Campidano e Planargia, 20 comuni dell’area e una cinquantina di soci privati, nato per attuare il piano di sviluppo rurale e sociale secondo le direttive dell’Unione Europea.

© Riproduzione riservata