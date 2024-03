Sono state accolte tutte le richieste arrivate in Comune a Fordongianus da parte delle associazioni locali per la concessione di contributi a sostegno dell’organizzazione di eventi e manifestazioni straordinarie.

In particolare all’associazione “Feminas” sono stati concessi 2.250 euro per l’organizzazione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

La Pro loco potrà contare su un contributo di 3.000 euro per la realizzazione della manifestazione “Mestieri, passioni e sapori a … Forum” che si terrà i prossimi 27 e 28 aprile con l’esposizione dei prodotti tipici della tradizione fordongianese in diverse case storiche.

La Pro loco avrà ulteriori 633 euro per l’organizzazione del Ferragosto targato 2024 e altri 633 euro per il carnevale estivo in programma l’11 agosto.

Kayak Fordongianus Sport e Natura avrà 1.500 euro per “Canoando sul Tirso” in programma il 2 giugno. Altri 633 euro saranno erogati per la manifestazione “Bike & Trek, mountain bike e trekking insieme” in programma il 29 settembre. L’Asd Girasol latino beneficerà di 350 euro per il saggio di fine anno che sarà proposto in estate. L’Asd G.S. Forum Traiani avrà mille euro per l’organizzazione del torneo di Calcio a 5 che si terrà dal 12 al 28 giugno.

Tutte le manifestazioni finanziate saranno inserite in un unico cartellone di eventi denominato “Fordongianus Insieme – momenti di cultura, sport e riscoperta delle tradizioni” da realizzarsi con il coordinamento dell’Amministrazione comunale.

