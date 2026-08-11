Ferragosto, cambia la raccolta dei rifiuti: stop al secco in alcune zone di OristanoBar, market, ristoranti ed esercizi commerciali saranno serviti regolarmente
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Ferragosto senza raccolta del secco in alcune zone di Oristano. Sabato 15 agosto il servizio sarà sospeso nella zona A della città e nelle frazioni di Massama, Donigala e Nuraxinieddu, a causa della chiusura dell’impianto Cipor.
La sospensione non riguarderà però le attività produttive: bar, market, ristoranti ed esercizi commerciali saranno serviti regolarmente. Raccolta garantita anche a Torregrande, per tutta la frazione marina, nel giorno di maggiore afflusso turistico.
Restano confermati gli altri servizi previsti per sabato: nella zona A verrà ritirato il vetro, mentre nella zona B sarà effettuata la raccolta dell’organico.
L’assessorato all’Ambiente, guidato da Maria Bonaria Zedda, ha organizzato il servizio concentrando gli interventi sulle attività economiche e sulle aree turistiche, così da contenere i disagi e preservare il decoro urbano durante la giornata festiva. La raccolta tornerà regolare da lunedì 17 agosto, quando il servizio riprenderà secondo il consueto calendario in città e nelle frazioni.