Norbello, via libera al piano Rinac: 70mila metri quadri destinati alle attività produttivePrevisto un unico lotto per la lavorazione di inerti accanto alla strada provinciale 64
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Il consiglio comunale di Norbello ha adottato il piano attuativo di iniziativa privata proposto dalla società Rinac srl 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), relativo a un’area di circa 70 mila metri quadrati in zona D2, lungo la strada provinciale 64.
Il progetto prevede la realizzazione di un unico lotto destinato ad attività artigianali e industriali, con particolare riferimento alla lavorazione di inerti, per una volumetria massima di 105 mila metri cubi. Il piano prevede inoltre la cessione al Comune di 7 mila metri quadrati, pari al 10% della superficie complessiva, destinati a standard pubblici, servizi e parcheggi. Sono in programma anche almeno 350 nuove piantumazioni.
L’area è interessata da diversi vincoli, tra cui quello paesaggistico, idrogeologico e la fascia di rispetto ferroviaria di 30 metri. Non è prevista una nuova viabilità pubblica interna: l’accesso al lotto avverrà dalla zona adiacente alla SP 64. La società dovrà inoltre occuparsi della manutenzione delle aree cedute, della piantumazione e della realizzazione delle infrastrutture necessarie. In assenza delle reti idrica e fognaria nelle immediate vicinanze, il progetto prevede un pozzo artesiano per l’approvvigionamento idrico e un sistema autonomo di raccolta e trattamento dei reflui.
Il consiglio comunale ha approvato il provvedimento con 9 voti favorevoli e 3 astensioni. Contestualmente è stato approvato lo schema di convenzione urbanistica tra il Comune e la società Rinac.
(Unioneonline/En.Ne.)