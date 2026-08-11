L’ufficio postale di Solarussa ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di vicolo Garibaldi finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

In provincia di Oristano, alla data odierna, sono stati ristrutturati e rinnovati 70 uffici postali ed entro la fine dell’anno è previsto il completamento di tutte le 76 sedi operative nei comuni del territorio al di sotto dei 15mila abitanti coinvolti nel progetto.

Nella sede dell’ufficio postale di Solarussa completamente rinnovata sono stati effettuati numerosi interventi di riqualificazione degli ambienti e razionalizzazione degli spazi come, ad esempio, i nuovi

arredi e colori per la sala che accoglie i clienti.

«Per quanto concerne i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di Solarussa possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio - fanno sapere da Poste - Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M". L’ufficio postale è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12:45».

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