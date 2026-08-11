Samugheo, lettori chiamati a sceglierePer esprimere la propria preferenza (con un biglietto in biblioteca o con un commento sui social) c'è tempo fino al 31 ottobre
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A Samugheo l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Urru sceglie di riproporre un’iniziativa nata negli ultimi anni ed accolta con favore dalla cittadinanza. Si tratta della manifestazione “Tè con Autore”.
Dal Comune informano quindi che i lettori sono invitati a scegliere o suggerire con chi desiderano prendere un tè. Questa la rosa di nomi tra cui potranno scegliere: Salvatore Niffoi, Elvira Serra, Paolo Pinna Parpaglia, Milena Agus, Marcello Fois, Melania Muscas, Ciriaco Offeddu, Claudia Zedda.
Per esprimere la propria preferenza (con un biglietto in biblioteca o con un commento sui social) c'è tempo fino al 31 ottobre. La manifestazione si concluderà in autunno presso la biblioteca comunale, con il rito del tè degustato tra chiacchere, libri e autori.