Masullas, mercoledì 12 agosto l'incontro informativo per il "Soggiorno Giovani 2026"L’incontro è aperto a chi ha un’ età tra i 40 e i 65 anni
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Dopo l’organizzazione del viaggio dedicato agli anziani, il Comune di Masullas comincia la fase della programmazione anche per il cosiddetto "Soggiorno Giovani", annualità 2026.
A questo proposito, l’ente ha organizzato un incontro formativo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 agosto, alle 18.30, nell’aula consiliare del municipio di Masullas.
Per l’occasione si potranno ricevere le informazioni e avere i chiarimenti su quella che sarà l’esperienza prevista. L’incontro è aperto a chi ha un’ età tra i 40 e i 65 anni.