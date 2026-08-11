Ad Albagiara e Assolo eventi sotto il segno della condivisione e della convivialità. Ad Albagiara, ritorna l’appuntamento con “Note d’Estate”, organizzato dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa, arrivata alla quinta edizione, si terrà giovedì 12 agosto, a partire dalle 20, negli spazi di piazza Mercato. Una serata in compagnia che si aprirà con l’aperitivo e proseguirà con la cena comunitaria: previsto un menu composto da antipasto, primo, secondo, verdura, frutta, dolce, vino, acqua, caffè e digestivo.

Chiusura con intrattenimento. Ad Assolo, lunedì 17 agosto, invece, è in programma un'altra cena sotto le stelle della Marmilla. Dedicata ai concittadini, che vivono lontani e fanno rientro in paese nelle settimane estive, è in programma la “Festa dell’Emigrato”. Organizzata da Pro loco e Comune, con sottotitolo “Le radici non conoscono distanza”, dalle 21 il via alla cena sociale, poi musica per cantare e ballare insieme.

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