Il Settembre Oristanese aggiunge nuovi tasselli al suo programma. Cinque iniziative proposte da associazioni e privati sono state selezionate dal Comune e andranno a integrare il cartellone, già caratterizzato dall’atteso concerto dei The Kolors, in programma il 3 settembre nell’area grandi eventi di Torregrande.

A entrare nel programma saranno la presentazione del cortometraggio “S’Attitu”, la quarta edizione della Festa del Borgo, l’appuntamento del Coro Sa Pintadera con i canti della tradizione popolare nelle chiese gotiche, “Rock in Contea” e “Storie che ispirano alla comunità”.

Sono nove in tutto le proposte arrivate al Comune attraverso l’avviso pubblico, cinque delle quali hanno superato la selezione. Una scelta che segna la volontà dell’amministrazione di costruire il cartellone anche attraverso il contributo di realtà esterne al Comune, mettendo a disposizione, a seconda dei progetti, patrocinio, promozione, spazi e attrezzature.

Quattro, invece, le proposte rimaste fuori. “Palestra in cielo” non rientrava nelle tipologie previste dall’avviso, “Faulas” era programmata a ottobre, mentre Gara poetica e “La brocca della sposa” erano legate a una richiesta di contributo economico non contemplata dal bando.

Il cartellone prende così una forma sempre più definita, mettendo insieme iniziative culturali, musica e appuntamenti di piazza. Con un nome, quello dei The Kolors, destinato a catalizzare l’attenzione sul Settembre Oristanese.

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