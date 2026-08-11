La Asl 5 di Oristano ha annunciato una nuova modalità di accesso all’ambulatorio straordinario di cure primarie di Mogoro dove è stato attivato il rinnovo delle prescrizioni di farmaci già ricevute per terapie croniche, per ora limitatamente al modulo cartaceo.

Nuovi servizi voluti dalla direzione generale, di concerto con ’amministrazione comunale, per ridurre le file, e dunque, i disagi dei pazienti, che si presentano nell’ambulatorio (Ex ASCoT), nei locali del Poliambulatorio di via Cagliari.

La nuova modalità è già attiva nell’ambulatorio di cure primarie. I pazienti, che si recano anche diverse ore prima dell’arrivo del medico ricevono un biglietto dall’infermiera, dove viene indicato l’orario di visita con un timbro della Asl e la firma della stessa infermiera. Non c’è dunque bisogno che i cittadini aspettino ore all’esterno per gli spazi limitati dentro la struttura sanitaria, ma possono far rientro alle loro abitazioni e ritornare nell’orario della visita indicato. Gli orari per le visite verranno fissati ogni 10 minuti.

Dopo le prime due sperimentazioni nella Casa della Comunità di Oristano e nell’ambulatorio di cure primarie di Uras, anche a Mogoro da lunedì 24 agosto partirà inoltre la nuova modalità per richiedere il rinnovo di ricette ripetibili. «Al momento sarà disponibile solo il modulo cartaceo», ha spiegato la direttrice socio-sanitaria della Asl Marina Cossu, «appena saranno completati altri aspetti tecnici, lo stesso modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale della Asl e

inviato per posta elettronica».

I pazienti potranno ritirare il modulo cartaceo nel servizio di Portineria dello stesso Poliambulatorio, dove dovrà anche essere riconsegnato, debitamente compilato. Le prescrizioni potranno essere ricevute tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, via mail oppure ritirate presso la stessa sede del Poliambulatorio di Mogoro.

«Abbiamo raccolto il disagio dei nostri pazienti, costretti a fare file sotto il sole e lo abbiamo manifestato alla direzione generale della Asl 5, che, dopo il confronto e dialogo intercorsi, si è attivata prontamente per trovare delle soluzioni», ha spiegato Amelia Melis, assessora alla salute del Comune di Mogoro, «una collaborazione proficua nell’ottica dell’ottimizzazione dei servizi per i nostri cittadini».

«Siamo grati all’amministrazione comunale di Mogoro e all’assessora alla salute per averci segnalato un disagio manifestato dai loro cittadini ed averci così permesso di adottare delle soluzioni pratiche per porvi prontamente rimedio - ha spiegato la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina – Inoltre grazie a questa modalità semplificata di richiesta delle prescrizioni rinnovabili di farmaci sarà possibile non solo evitare ai pazienti con patologie croniche lunghe attese per la richiesta di una prescrizione, ma anche consentire al medico di dedicarsi principalmente alle visite. Ricordiamo che eventuali segnalazioni di disservizi o attestati di apprezzamento possono essere inviati all’indirizzo mail urp@asloristano.it».

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