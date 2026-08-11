Un grande momento di incontro, partecipazione e valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Si è conclusa con successo la seconda edizione della rassegna Terra e Mare di Arborea.

«La risposta del pubblico è stata straordinaria: migliaia di persone hanno visitato i nostri stand, degustato i prodotti, partecipato alle attività e condiviso con noi lo spirito autentico di una comunità che sa raccontarsi attraverso il lavoro, la qualità e l'ospitalità - commenta il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris - L'affluenza registrata, superiore alle aspettative e in costante crescita rispetto alla prima edizione, conferma che la Rassegna Terra e Mare è ormai diventata un punto di riferimento per Arborea e per l'intero territorio circostante. Un ringraziamento sincero va a tutti i visitatori, che con la loro presenza dato senso e valore al lavoro svolto. Ogni sorriso, ogni parola di apprezzamento, ogni momento vissuto insieme è parte di ciò che rende speciale questa manifestazione. Successo grazie anche a chi ha messo a disposizione i prodotti offerti: quindi le Cooperative Tre A, Produttori Arborea e Pescatori S. Andrea – Arrubia».

«Realtà protagoniste essenziali del nostro sistema produttivo e sostenitrici convinte della manifestazione - va avanti Paolo Sanneris - La loro presenza non è solo un contributo operativo, è un segno concreto di appartenenza, di visione comune e di volontà di promuovere insieme la ricchezza agroalimentare e ittica del territorio. Un ringraziamento va inoltre al Comune di Arborea, per il supporto istituzionale e logistico, e ai nostri sponsor, che con il loro sostegno possibile rendere la realizzazione di eventi capaci di generare valore culturale, sociale ed economico - conclude Sanneris - Dietro ogni stand, ogni degustazione, ogni dettaglio organizzativo ci sono ore di lavoro, coordinamento e passione. La rassegna Terra e Mare è il risultato di una comunità che crede nelle proprie radici e che, attraverso il lavoro condiviso, continua a costruire occasioni di crescita e di festa».

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