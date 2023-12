Entrano nel vivo le manifestazioni del ricco programma di manifestazioni inserite nel cartellone di “Natale Sedilese 2023” promosse da Comune, centro commerciale naturale ed Auser. Venerdì 22 dicembre dalle 17 30 esibizione musicale "Gara di Chitarra", mercoledì 27 dicembre dalle ore 10 in biblioteca, laboratorio bambini 3-4 anni "L'incanto del buio": lavagna luminosa, giochi di luce e scatola magica.

Giovedì 28 alle 18 30 in Parrocchia concerto di Natale con Ensemble strumentale "I Musicanti", direttore Daniele Pinna. Sabato 30 dicembre dalle ore 15 in piazza San Giovanni animazione per bambini, spettacolo di magia, bolle di sapone infuocate e balli di gruppo.

Nel nuovo anno, giovedì 4 gennaio concerto Coro Polifonico "Melchiorre Murenu" di Macomer. Sabato 6 gennaio dalle 14.30 tour dei presepi con intrattenimento musicale. Alle 18 a Sa Prima Ighina commedia teatrale "Via del bue e l'asinello, n.32".

