Un pensionato ex capo della squadra forestale originario di Neoneli, Mariano Taccori di 69 anni, celibe e senza figli, è stato rinvenuto primo di vita verso le 12.30 nell'abitazione di Ghilarza dove viveva in affitto da 15 anni in via Monsignor Zucca a pochi passi dal campo sportivo Walter Frau.

Persona molto riservata, non si vedeva in giro da qualche giorno e la proprietaria dell'appartamento che vive sotto si è insospettita dopo aver sentito anche uno strano odore che arrivava dall'appartamento di sopra. Ha suonato alla porta ma non avendo avuto risposta ha subito avvisato le forze dell'ordine.

Sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Abbasanta che hanno forzato la porta d'ingresso per poter entrare, trovando l'uomo morto nel proprio letto quasi sicuramente colpito da infarto. Una medicalizzata del 118 arrivata nel frattempo ne ha constatato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali.

