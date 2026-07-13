Novantamila euro per garantire il presidio del dormitorio distrettuale e della Comunità di accoglienza di Donigala Fenughedu. Con una nuova determina il Comune conferma la Sepala srls alla guida del servizio fino al 31 dicembre, dopo il primo affidamento “ponte” che aveva coperto il periodo dal 5 maggio al 12 luglio.

L’affidamento comprende il monitoraggio degli ospiti, il controllo degli accessi, la gestione delle criticità, la reperibilità in caso di emergenza e il raccordo con il PLUS e la rete dei servizi territoriali. La scelta, spiega il Comune, è stata dettata dalla necessità di garantire “continuità gestionale, sicurezza degli utenti, tutela delle strutture e adeguato presidio sociale”. L’amministrazione aggiunge inoltre che, dopo la richiesta di manifestazioni di interesse, “non sono pervenute ulteriori offerte economiche”, rendendo opportuno procedere con l’unico operatore che aveva presentato un’offerta.

Il provvedimento arriva dopo il precedente affidamento temporaneo alla stessa Sepala, finito anche al centro di un’interpellanza della minoranza, che chiedeva chiarimenti sui tempi della procedura amministrativa e sul periodo di operatività del gestore. Quel contratto, valido fino al 12 luglio, aveva un valore di circa 28 mila euro.

Con la determina firmata dalla dirigente Milena Deligia, il Comune mette ora in sicurezza il servizio per il resto dell’anno

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